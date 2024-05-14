Европейская комиссия требует объяснений от организаторов «Евровидения»

Брюссель возмущён запретом на демонстрацию флагов ЕС на Мальмё-Арене. Организаторы конкурса "Евровидение" объяснили своё решение геополитической напряженностью Европейский союз выразил возмущение запретом на использование флагов ЕС на месте проведения в Швеции конкурса песни "Евровидение".
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