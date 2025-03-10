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Хорватия доведет военные расходы до 3% ВВП и будет поддерживать Украину

Хорватия доведет военные расходы до 3% ВВП и будет поддерживать Украину

Хорватия достигла уровня военных расходов в 2% ВВП и готова увеличивать инвестиции на этом направлении до 3% и продолжить оказывать поддержку Украине, указал министр обороны Иван Анушич, 10 марта на своей странице в соцсети X.

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