НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Большинство руководителей клубов КХЛ считают переход Жафярова в «Ак Барс» худшим трансфером межсезонья

Нападающий перешел в «Ак Барс» в результате обмена из СКА в июне. В анонимном голосовании «Спорт-Экспресса» приняли участие представители 21 клуба КХЛ из 23, проигнорировали опрос лишь в «Локомотиве» и «Северстали».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх