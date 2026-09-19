Совет соотечественников считает, что россияне проявят неравнодушие к выборам

ШАНХАЙ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Соотечественники за рубежом продемонстрируют свое ответственное отношение к выборам, несмотря на сложности, существующие в недружественных странах.
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