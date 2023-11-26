А может ли Сирия сейчас войти в состав России? Вы хотели бы этого? Вот, прямо сейчас?

Про "грабли" не со всем понял! Что предлагаете то? Раздробиться, распочковаться, раствориться в западном мире и не высовываться? Это не наш путь, Россия слишком велика и значима, чтобы отсиживаться в сторонке. Если мы сдуемся, англосаксы раздербанят весь мир и нас тоже.

Михаил Поспелов

Предлагаю не торопиться с присоединением дальних союзников. Хотя кто их присоединяет кроме автора статьи? Нам бы старым составом собраться и то не плохо было бы. Путин замечательный руководитель, но он не вечен. И не факт, что через поколение, через два не появится очередной Ельцин и не продаст Россию. И все наши союзники опять станут врагами.