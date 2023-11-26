73K прочитали Как бы странный вопрос, но почему странный?! Мы что, просто так там всё затеяли? Братская помощь, бла-бла-бла.
А может ли Сирия сейчас войти в состав России? Вы хотели бы этого? Вот, прямо сейчас?
Комментарии
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Николай Герасименко
Про "грабли" не со всем понял! Что предлагаете то? Раздробиться, распочковаться, раствориться в западном мире и не высовываться? Это не наш путь, Россия слишком велика и значима, чтобы отсиживаться в сторонке. Если мы сдуемся, англосаксы раздербанят весь мир и нас тоже.
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9 час.
ольга волкова
Еще не время,своих проблем выше крыши,да и лучше хотела бы видеть северокорейцев.
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7 час.
Михаил Поспелов
Предлагаю не торопиться с присоединением дальних союзников. Хотя кто их присоединяет кроме автора статьи? Нам бы старым составом собраться и то не плохо было бы. Путин замечательный руководитель, но он не вечен. И не факт, что через поколение, через два не появится очередной Ельцин и не продаст Россию. И все наши союзники опять станут врагами.
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22 мин.
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