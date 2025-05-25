Европа платит Кремлю по €61 млн в день: почему санкции не смогли остановить доходы России от торговли с ЕС Ирина ВальковаВ условиях продолжающейся геополитической напряженности и многолетних санкций, введённых западными странами против России, казалось бы, логично было ожидать резкого падения доходов российской экономики, особенно от экспорта энергоносителей в Европейский союз.