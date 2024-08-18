Лидеры США, Японии и Южной Кореи сделали заявление о сотрудничестве

Главы США, Японии и Южной Кореи заявили о существенном прогрессе в сотрудничестве между собой с момента проведения трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на их совместное заявление.
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