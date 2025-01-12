Доктор Мясников назвал болезни, которые не нужно лечить

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВ последнее время стало известно, что многие заболевания, с которыми сталкиваются россияне и которые требуют длительного лечения, иногда даже безрезультатного, на самом деле не требуют серьезного медицинского вмешательства.
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