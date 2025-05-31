На Украине назвали необходимую для восстановления инфраструктуры сумму

На срочное восстановление портовой инфраструктуры в Черном море Украине нужно 500 миллионов евро. Об этом заявил заместитель министра развития общин Андрей Кашуба, его слова приводит агентство Reuters.
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