Москва рекомендует «западным непартнерам» хорошо подумать о последствиях ударов вглубь России

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что западные «непартнеры» должны подумать о последствиях передачи Украине дальнобойных вооружений, – сообщают во вторник, 4 июня, «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии