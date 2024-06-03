Москва рекомендует «западным непартнерам» хорошо подумать о последствиях ударов вглубь России

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что западные «непартнеры» должны подумать о последствиях передачи Украине дальнобойных вооружений, – сообщают во вторник, 4 июня, «Известия».