Две электрички на Новый год запустят между Новосибирском и Бердском

Поезда в обе стороны будут следовать в ускоренном режиме с остановками на о.п. Центр, о.п. Речной Вокзал, разъезде Иня-Южная, станции Сеятель, а в направлении Новосибирска ещё и на станции Сибирской, сообщили в пресс-службе Новосибирских железных дорог.