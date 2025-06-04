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Царьград

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Точка в спорах поставлена: британский учёный развеял все мифы о Несси и снежном человеке

Точка в спорах поставлена: британский учёный развеял все мифы о Несси и снежном человеке

Британский специалист научным путём решил выяснить, существуют ли на самом деле мифические виды или это лишь выдумка человека.

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