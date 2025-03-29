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Квартира, дом, дача

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Дачный рай или штрафной ад? 15 законов, которые стоит помнить в дачном сезоне 2025 года

Дачный рай или штрафной ад? 15 законов, которые стоит помнить в дачном сезоне 2025 года

Дачный участок – это место, где многие из нас находят покой и вдохновение. Здесь можно выращивать овощи, наслаждаться природой и отдыхать от городской суеты… Дачный участок – это место, где многие из нас находят покой и вдохновение.

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Комментарии
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sorsw
Какие же бездельники эти сочинители! А с другой стороны - отменили некоторые СНиПы и стандарты для многоэтажного строительства... Заботятся о дачниках не покладая своего убогого умишка. Дачники должны после работы &quot;как рабы на галерах&quot; вкалывать, вместо отдыха на природе, на &quot;ниве&quot; укропных и огуречных грядок... Эти шашлыки, разнотравье, гнилые яблоневые дрова - проблемы садоводов... Придут проверяющие вымогатели, и начнутся юридические приключения с нарушением российской Конституции! Вам было скучно - ничего, теперь скучать не придётся! Опять наступают времена когда госаферисты будут обращаться с вашей собственностью &quot;с лёгкостью необыкновенной&quot;!😜
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15 час.
sorsw
Интересно посмотреть как выдержать все эти размеры на 6-соточном болоте с учётом грунтовых вод...
Ответить
14 час.
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