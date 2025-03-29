Дачный рай или штрафной ад? 15 законов, которые стоит помнить в дачном сезоне 2025 года

sorsw

Какие же бездельники эти сочинители! А с другой стороны - отменили некоторые СНиПы и стандарты для многоэтажного строительства... Заботятся о дачниках не покладая своего убогого умишка. Дачники должны после работы "как рабы на галерах" вкалывать, вместо отдыха на природе, на "ниве" укропных и огуречных грядок... Эти шашлыки, разнотравье, гнилые яблоневые дрова - проблемы садоводов... Придут проверяющие вымогатели, и начнутся юридические приключения с нарушением российской Конституции! Вам было скучно - ничего, теперь скучать не придётся! Опять наступают времена когда госаферисты будут обращаться с вашей собственностью "с лёгкостью необыкновенной"!😜