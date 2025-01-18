Эксперт оценил риск военного вторжения США в Гренландию

США имеет неограниченный доступ к Гренландии. Об этом 18 января сообщил депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг, передает РИА Новости.
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