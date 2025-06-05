В порту Азовского моря реконструировали терминал по перегрузке нефтепродуктов

Введена в эксплуатацию акватория морского терминала по перегрузке нефтепродуктов в порту Темрюк.Для повышения безопасности прохождения судов и обеспечения подхода к двум причалам в порту Темрюк, специалисты провели реконструкцию и углубили дно в акватории морского терминала.
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