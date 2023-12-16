Институт Карпинского заявил, что давно сменил аббревиатуру ВСЕГЕИ

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ) заменил логотип на своем интернет-портале, в связи с чем пользователи соцсетей решили, что это связано с запретом в России движения ЛГБТ*.
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