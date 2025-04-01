На Алтае не хватает "борцов с грязью и мусором"

При этом зарплата у дворников более чем в два раза ниже средней по краю В Алтайском крае дворники, по данным на апрель 2025 года, входят в число дефицитных специалистов, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.
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