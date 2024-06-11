«Грефа не обслуживаем»: депутат Госдумы предложила акцию против «хозяина жизни»

Виноваты обе стороны! Но Греф образованный и воспитанный руководитель не имеет права себе разрешать Хамскую форму поведения. Интересно если бы там был Путин, то поведение Грефа было такое же?!!!

СК

Сергей Козлов

Вы все товарищи господа в каком строе живете -капиталистическом у нас правит капитал да Греф хозяин этого аэропорта, нас просто по глупому заставили перейти от наличных к картам да и деньги суньте руку в карман у кого у Грефа вот и весь сказ . Одели нас всех класс.