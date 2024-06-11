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    Вы все товарищи господа в каком строе живете -капиталистическом у нас правит капитал да Греф хозяин этого аэропорта, ...«Грефа не обслужи...
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    Виноваты обе стороны! Но Греф образованный и воспитанный руководитель не имеет права себе разрешать Хамскую форму пов...«Грефа не обслужи...

«Грефа не обслуживаем»: депутат Госдумы предложила акцию против «хозяина жизни»

«Грефа не обслуживаем»: депутат Госдумы предложила акцию против «хозяина жизни»

Ранее жители Алтая ответили на хамство председателя правления Сбербанка Германа Грефа стихийной акцией по отказу от карт и счетов этого банка.

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Комментарии
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ГП
Галина Потапчик
Виноваты обе стороны! Но Греф образованный и воспитанный руководитель не имеет права себе разрешать Хамскую форму поведения. Интересно если бы там был Путин, то поведение Грефа было такое же?!!!
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15 час.
СК
Сергей Козлов
Вы все товарищи господа в каком строе живете -капиталистическом у нас правит капитал да Греф хозяин этого аэропорта, нас просто по глупому заставили перейти от наличных к картам да и деньги суньте руку в карман у кого у Грефа вот и весь сказ . Одели нас всех класс.
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Петушка занесло, сделал сем себе пиар...
Ответить
11 час.

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