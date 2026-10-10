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От театра до «Форсажа»: кем стали 12 актёров «Трансформеров: Месть падших»

От театра до «Форсажа»: кем стали 12 актёров «Трансформеров: Месть падших»

«Трансформеры: Месть падших» вышли в 2009 году. Вместе с гигантскими роботами в кадре оказалась дюжина запоминающихся живых персонажей: военные и агенты, эксцентричные учёные, родители главного героя.

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