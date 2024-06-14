Страны Европы начали друг с другом подковёрные переговоры – и речь идёт не об Украине, а о более насущном вопросе.
ВАМ С ГАЗОМ? ЕВРОПА НАЧАЛА ПОДКОВЁРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
У европы грядут трудные времена, всё что было во второй мировой, помножьте на 3 - столько бед ей пережить предстоит, да и у нас не легче - всем на 3 число потерь выделили...... круг такой, порочный... ведь наши души сами решили наслаждаться, без Господа, от того и такой цикличный, этот наш материальный мир.
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3 час.
Maxim
На мешок газа - можно наклеить этикетку с флагом..
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2 час.
реванш
Как говорят....ничего личного- бизнес есть бизнес... Поэтому и дорожные коридоры из хохляндию в гейевропу не трогают, и часть предприятий на территории хохлов не трогают, да и много чего. А что наши дети и отцы гибнут каждый день, так это....так получается. МРАЗИ.
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39 мин.
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