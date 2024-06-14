ВАМ С ГАЗОМ? ЕВРОПА НАЧАЛА ПОДКОВЁРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Ч

ЧилиИвано

У европы грядут трудные времена, всё что было во второй мировой, помножьте на 3 - столько бед ей пережить предстоит, да и у нас не легче - всем на 3 число потерь выделили...... круг такой, порочный... ведь наши души сами решили наслаждаться, без Господа, от того и такой цикличный, этот наш материальный мир.