У генерала Ивана Попова остался последний шанс: "Большие люди" делают всё, чтобы оставить его в тюрьме

АК

Арик Кука

Правила решений админов пугают своими вольными играми с законом. Попов вероятно, знает , что он делает , но лучше не возвращаться туда, где было плохо. В сша - пришел трамп и уволил всех старых админов по закону смены политики. В ссср все также менялось.