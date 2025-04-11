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У генерала Ивана Попова остался последний шанс: "Большие люди" делают всё, чтобы оставить его в тюрьме

У генерала Ивана Попова остался последний шанс: "Большие люди" делают всё, чтобы оставить его в тюрьме

У генерал-майора Ивана Попова остался последний шанс. Сейчас "большие люди" делают всё, чтобы оставить его в тюрьме, говорит военный эксперт Юрий Подоляка.

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Комментарии
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Амара Карпова
Что это за большие НЕДОлюди?🤮💩💩герасимов и шойгу🤮🤮им БУМЕРАНГА!!! СВОБОДУ ПОПОВУ🙏🙏🙏
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16 час.
АК
Арик Кука
Правила решений админов пугают своими вольными играми с законом. Попов вероятно, знает , что он делает , но лучше не возвращаться туда, где было плохо. В сша - пришел трамп и уволил всех старых админов по закону смены политики. В ссср все также менялось.
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16 час.
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