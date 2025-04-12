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Лента новостей Крыма

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Симферополь частично остался без воды 12 апреля

Симферополь частично остался без воды 12 апреля

В Симферополе пересохнут краны в домах на нескольких улицах.«12 апреля водоснабжение будет ограничено в связи с аварийно- ремонтными работами на сетях», - сообщили причину «отключки» в в пресс-службе компании «Вода Крыма».

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