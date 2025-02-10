За воду придется платить по размеру ванной – чем длиннее, тем больше начисляют: новые правила оплаты за воду не по счетчику, а нормативам Ольга БезродняяПотребление воды по счетчику не вызывает проблем, но если он отсутствует, то компании имеют право проверить размер ванны или душа и начислить на человека в соответствии с их размером.
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