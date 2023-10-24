Управлять организациями на портале поставщиков стало удобнее

В личном кабинете организации на портале поставщиков обновили раздел управления филиалами. Теперь пользователи могут добавлять связи между головной компанией и ее подразделениями, а также смотреть статистику проведенных на портале закупок по каждой из организаций.
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