В администрацию Астрахани уже поступили 35 предложений по благоустройству территории бывшего парка «Планета»

Их можно присылать до конца февраля. С 10 января, когда был объявлен старт сбора мнений астраханцев по поводу благоустройства территории бывшего парка «Планета», в администрацию города поступило 35 писем.
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