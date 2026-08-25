Кофе не спасет: врач назвала продукты, которые помогут справиться с осенней сонливостью

Кофе не спасет: врач назвала продукты, которые помогут справиться с осенней сонливостьюВрач-диетолог Татьяна Залетова объяснила, что осенняя сонливость — это естественная реакция на уменьшение светового дня.
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