Исследование подчеркивает роль религиозных пространств в поддержке здорового старения

Команда ученых из Манчестерского университета (University of Manchester) провела последние 18 месяцев, изучая, как религиозные пространства в Большом Манчестере поддерживают различные группы пожилых людей в своих сообществах.
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