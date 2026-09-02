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Регионы России

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Число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 1127 человек

Число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 1127 человек

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале выросло до 1127 человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию Непала.

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