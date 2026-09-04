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Орловские новости

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Портофель частных инвесторов: 47% облигаций, 23% акций, 5% золота

Портофель частных инвесторов: 47% облигаций, 23% акций, 5% золота

Средний портфель инвестора на 47% состоит из облигаций, на 23% — из акций, на 5% — из золота, остальное — фонды денежного рынка и депозиты.

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