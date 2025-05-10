ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Страны Евросоюза, включая Францию и Германию, должны были быть представлены 9 мая на Красной площади, вместе с Россией отмечая Победу СССР над нацизмом в 1945 году, заявил журналистам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
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