В Ярославле продолжают разваливаться чугунные ограды

В Ярославле в плачевном состоянии пребывают чугунные ограды в центральной части города. Исторические ажурные ограждения парков, скверов и памятников архитектуры, постепенно разрушаются или намеренно демонтируются рабочими в ходе ремонтов дорог, как это было с оградой Первомайского бульвара и оградой банка на Комсомольской.