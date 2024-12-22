Невролог Виноградова назвала постоянно холодные ноги и руки симптомом диабета

Холодные ноги, руки, уши и нос — естественная реакция организма на переохлаждение. Однако если такое явление наблюдается постоянно, это может быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета, предупредила невролог Татьяна Виноградова.
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