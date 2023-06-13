Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Ирина Чещина
    все взрослые иногда хотят вернуться в детство )))Моё беззаботное л...
  • Antanas
    Замечательная история.Кота не обманеш.👍😀😘😍😆😜👍.Магия добра
  • Елена Джурсинбаева (Надирбаева)
    Олег, спасибо 👏 за ваш добрый рассказ. Верю,что доброта в людских сердцах спасет мир 🙏💐Больная лапка

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