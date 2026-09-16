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Царьград

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Нападения на туристов: избегать этих районов Таиланда призвали туроператоры

Нападения на туристов: избегать этих районов Таиланда призвали туроператоры

На популярном тайском курорте произошло сразу несколько нападений на иностранных туристов, включая двух русских, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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