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Статистика ДТП в России разоблачила всепропальческие новости в западных СМИ

Статистика ДТП в России разоблачила всепропальческие новости в западных СМИ

Число ДТП в России за период бензинового кризиса, который западные СМИ раздували до уровня катастрофы, сократилось всего на 5% в населенных пунктах и на 15% за их пределами.

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