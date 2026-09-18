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Газета.ру

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Трамп: Дания передала США контроль за безопасностью Гренландии

Трамп: Дания передала США контроль за безопасностью Гренландии

Дания отдала США контроль за безопасностью Гренландии. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

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