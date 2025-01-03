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5 лекарств, которые точно не стоит смешивать с алкоголем

5 лекарств, которые точно не стоит смешивать с алкоголем

Сонливость и головокружение — самые безобидные проблемы, которые могут появиться. Как лекарства взаимодействуют с алкоголем Есть три основные проблемы, которые могут возникнуть, когда лекарство «встречается» с алкоголем: Алкоголь может изменить метаболизм препарата.

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