5 лекарств, которые точно не стоит смешивать с алкоголем

Сонливость и головокружение — самые безобидные проблемы, которые могут появиться. Как лекарства взаимодействуют с алкоголем Есть три основные проблемы, которые могут возникнуть, когда лекарство «встречается» с алкоголем: Алкоголь может изменить метаболизм препарата.
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