БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В ФАТФ провалился антироссийский выпад Запада

В ФАТФ провалился антироссийский выпад Запада

Абсурдная инициатива о включении России в «чёрный список» не нашла поддержки со стороны большинства участников организации То, что произошло сегодня по итогам голосования на заседании Международной группы по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) по России для многих сродни сенсации.

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