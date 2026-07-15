НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

«Адскими» пошлинами против стран Центральной Азии, сотрудничающих с РФ, США стреляют себе в ногу

«Адскими» пошлинами против стран Центральной Азии, сотрудничающих с РФ, США стреляют себе в ногу

Недавно США заявили о введении 500-процентных санкций против покупателей российского газа. Все предыдущие соглашения с такими странами во внимание при этом не принимаются Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Если проект «адских санкций», как их называет сенат США, будет принят, под них попадут сразу несколько государств ЦА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии