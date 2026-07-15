«Адскими» пошлинами против стран Центральной Азии, сотрудничающих с РФ, США стреляют себе в ногу

Недавно США заявили о введении 500-процентных санкций против покупателей российского газа. Все предыдущие соглашения с такими странами во внимание при этом не принимаются Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Если проект «адских санкций», как их называет сенат США, будет принят, под них попадут сразу несколько государств ЦА.
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