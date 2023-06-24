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МО РФ: многие бойцы «Вагнера» осознали ошибку и обратились за помощью

МО РФ: многие бойцы «Вагнера» осознали ошибку и обратились за помощью

Многие бойцы «ЧВК «Вагнер» и их товарищи уже осознали ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, заявило Министерство обороны России, 24 июня сообщает пресс-служба военного ведомства.

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