"Культурные" санкции от "культурных троцкистов"

Когда прозвучали первые аккорды русофобских маршей на «культурном» фронте Запада, их значение и назначение большинство комментаторов ограничило только лишь военной спецоперацией России на Украине, которую не осудили те или иные деятели культуры.
Когда прозвучали первые аккорды русофобских маршей на «культурном» фронте Запада, их значение и назначение большинство комментаторов ограничило только лишь военной спецоперацией России на Украине, которую не осудили те или иные деятели культуры.
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