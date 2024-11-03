РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Comandor
    Нам решать.В Турции назвали ...
  • Валентин Громов
    сколько можно его сколько"Раздербанили" по...
  • Наталья Котельникова
    А чей-то, как этим депутатам и их наследничкам всё за дорма, всё за счёт народа, всё и всегда бесплатно, миллиардами,...В Госдуме предлож...

В России резко вырос спрос на отечественные телевизоры

В России резко вырос спрос на отечественные телевизоры

ТАСС/Владимир Гердо Россияне начали массово скупать телевизоры отечественных брендов. Спрос на многие из них за год увеличился в 2-2,5 раза, а иногда даже больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РР
Русский Россиянин
Откуда взяться российским телевизорам, всё это заказывается Яндексом, у китайцев, и делается из их запчастей, опять очередные сказки, как про москвич, якобы наш российский, с переклеенным шильдиком от китайцев, с ценой в три раза выше, чем продается в Китае. Дурачков хватит из нас уже делать, мы не глупые, как вы почему то считаете
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх