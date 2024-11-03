В России резко вырос спрос на отечественные телевизоры

РР

Русский Россиянин

Откуда взяться российским телевизорам, всё это заказывается Яндексом, у китайцев, и делается из их запчастей, опять очередные сказки, как про москвич, якобы наш российский, с переклеенным шильдиком от китайцев, с ценой в три раза выше, чем продается в Китае. Дурачков хватит из нас уже делать, мы не глупые, как вы почему то считаете