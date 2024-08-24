В Воронежской области начался пожар с детонацией после атаки беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Гусев.
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