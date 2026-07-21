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Адам Драйвер снова отказал Marvel

Адам Драйвер снова отказал Marvel

Вокруг перезапуска «Людей Икс» в последние дни снова обсуждали возможное участие Адама Драйвера. Однако Кевин Файги в подкасте Happy Sad Confused дал понять, что эти разговоры пока не имеют под собой реального кастинга.

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