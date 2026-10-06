Частая зевота может указывать на проблемы со здоровьем

Зевота полезна при усталости и духоте, но если она повторяется часто даже после полноценного сна, это может быть признаком проблем со здоровьем, таких как анемия, гипотония или дыхательные расстройства.
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