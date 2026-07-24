Выставка к 100-летию конструктора Гая Северина открывается в Музее космонавтики

В Музее космонавтики, подведомственном столичному Департаменту культуры, 24 июля начнет работу выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения советского и российского ученого, генерального конструктора научно-производственного предприятия «Звезда» Гая Северина.
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