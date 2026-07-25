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Царьград

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Губернатор Омской области снял режим беспилотной опасности

Губернатор Омской области снял режим беспилотной опасности

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил об отмене режима беспилотной опасности. Ранее введение этого режима сообщило ГУ МЧС региона.

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