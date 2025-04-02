Европейские политики, включая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, испытывают отчаяние из-за своей неспособности повлиять на ситуацию в украинском конфликте, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью на YouTube.
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