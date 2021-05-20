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«Мам, ты похожа на рыбу»: Самойлова испугала семью последствиями бьюти-экспериментов

«Мам, ты похожа на рыбу»: Самойлова испугала семью последствиями бьюти-экспериментов

Инста-мама решила выкачать филлеры из губ, но в итоге горько пожалела, что вообще тронула их.Смотрите также:Кошмар, ставший явью: Оксана Самойлова рассказала о ночном заплыве с 8-метровой акулойПеревоспитание ног: Оксана Самойлова борется со своей главной фэшн-зависимостью«Стимуляция эрогенных зон запрещена»: Хилькевич считает, что родителям нельзя целовать детей в губы«Это было мучительно»: Анна Хилькевич рассказала об осложнениях после пластики грудиЭксперты развеяли главные мифы о бюстгальтере&nbsp;.

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