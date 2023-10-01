В Славянском районе сгорел дом участника СВО

Власти помогут семье военнослужащего полностью восстановить жилище. Работы займут три месяца.У жителя Северского района, призванного в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации, 29 сентября сгорел частный дом.
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